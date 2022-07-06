EJU продолжил отстранение спортсменов РФ и РБ и закрыл офис в Москве.

Европейский союз дзюдо (EJU) продолжил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

В минувшие выходные 16 членов исполкома EJU собрались на двухдневный семинар в австрийской горной деревне Зальбах-Хинтерглемм, где и было принято данное решение. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Президент EJU Ласло Тот прокомментировал решение организации отстранить спортсменов стран-агрессоров.

"Не будет российского и белорусского участия в предстоящих мероприятиях Европейского союза дзюдо ни на взрослом, ни на юниорском, ни на юношеском уровнях", - сказал Тот.

Кроме того, на исполкоме в Австрии было принято еще и решение о закрытии офиса Европейского союза дзюдо в Москве. Все финансовые операции теперь осуществляются головным офисом EJU в Вене.

Следующее заседание должно состояться в середине сентября в Стамбуле.

Ранее УНИАН сообщал, что Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам и белорусам участвовать в турнирах "Большого шлема" в нейтральном статусе.

Украинская федерация дзюдо осудила решение IJF допустить россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе и заявила, что бойкотирует все международные соревнования по дзюдо до полного отстранения РФ и Беларуси.

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