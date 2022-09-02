Марта Костюк после матча отказалась пожать руку представительнице Беларуси.

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в одиночном разряде турнира серии "Большого шлема" US Open-2022.

Во втором круге украинка проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко.

US Open. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Виктория Азаренко – 2:6, 3:6

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Азаренко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять из 11 брейк-пойнтов. Костюк подала три эйса, допустила пять двойных ошибок и взяла две подачи соперницы.

Обзор матча:

Стоит отметить, что после матча Марта Костюк отказалась пожать руку представительнице Беларуси Виктории Азаренко. Спортсменки ограничились прикосновением ракеток вместо традиционного рукопожатия.

Украинка рассказала, что таким образом она выразила недовольство тем, что Азаренко открыто не осудила полномасштабную войну, которую Россия при содействии Беларуси развязала против Украины.

"Это мое решение, потому что никто из них публично не осудил войну и действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. Она отличный соперник. Но это никак не связано с тем, что также она и человек", - сказала Костюк.

Напомним, на US Open-2022 больше не осталось представительниц Украины.

Ранее с матча второго круга US Open-2022 снялась первая ракетка Украины Ангелина Калинина. 25-летняя спортсменка отказалась от дальнейших одиночных и парных соревнований из-за болезни.

В третий круг турнира "Большого шлема" также не сумела пробиться еще одна украинская теннисистка Дарья Снигур, которая перед этим выбила экс-первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Еще раньше турнир покинула опытная Леся Цуренко, которая в первом круге не сумела обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу (6:3, 6:7(4), 3:6).

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также эту и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

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US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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