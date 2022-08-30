Дарья Снигур в напряженном матче обыграла представительницу Румынии Симону Халеп.

Украинская теннисистка Дарья Снигур с победы начала выступления в основной сетке турнира серии "Большого шлема" US Open-2022.

В первом круге 20-летняя украинка сенсационно переиграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп.

US Open. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 6:2, 0:6, 6:4

Матч продолжался 1 час 42 минуты. Украинка допустила три двойных ошибки и выиграла 5 из 15 "брейков".

Обзор матча:

Добавим, что это была первая встреча Снигур с теннисисткой из топ-10. Халеп, которая имеет в своем активе победы на Roland Garros и Wimbledon, в третий раз за пять последних участий проиграла в первом круге US Open. В прошлом году румынку в Нью-Йорке обыграла Элина Свитолина.

После поединка Дарья Снигур не сдерживала эмоции и посвятила этот успех Украине и своей семье.

"Я очень счастлива. Думаю, у меня больше нет комментариев, потому что сейчас мне просто невозможно их сделать. Хочу поблагодарить Симону за этот отличный матч, это великолепный опыт для меня. Спасибо всем болельщикам, кто смотрел наш матч!

Полагаю, мне помогло, что я уже была на этом корте, когда играла благотворительный матч для Украины. Это действительно немного помогло, но я все равно очень-очень-очень нервничала. Пыталась делать все, что могла. Конечно, это матч для Украины, для моей семьи, для всех, кто за меня болел. Спасибо, спасибо всем! Слава Украине!", – сказала Дарья после победы.

Во втором круге Дарья Снигур сразится с канадской теннисисткой Ребеккой Марино, которая в первом круге одолела польку Магдалену Френх (6:2, 6:3).

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на Киевстар ТВ. Также эту и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

Промокод UNIANSPORTS предоставит вам бесплатный доступ на 7 дней к платформе "Киевстар ТВ". Активировать его очень просто: скачайте приложение "Киевстар ТВ" по ссылке. Зайдите в приложение, введите свой номер телефона и пароль, который придет в SMS. Перейдите в раздел "Профиль", нажмите "Ввод промокода" и введите промокод UNIANSPORTS.

US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

Вас также могут заинтересовать новости: