US Open будет проходить с 29 августа по 11 сентября 2022 года.

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 мирового рейтинга) обыграла Нао Хибино (№200) из Японии в финале квалификации Открытого чемпионата США (US Open-2022) в Нью-Йорке.

Киевлянка, посеянная под 22-м номером, уверенно переиграла представительницу Японии Нао Хибино: 6-1, 6-4. Поэтому она пробилась в основную сетку US Open.

В первом круге US Open Снигур сыграет с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп. Поединок с представительницей Румынии назначен на 29 августа.

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US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов среди мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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