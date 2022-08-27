Украинка уверенно обыграла Нао Хибино в финале квалификации / фото btu.org.ua

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 мирового рейтинга) обыграла Нао Хибино (№200) из Японии в финале квалификации Открытого чемпионата США (US Open-2022) в Нью-Йорке.

Киевлянка, посеянная под 22-м номером, уверенно переиграла представительницу Японии Нао Хибино: 6-1, 6-4. Поэтому она пробилась в основную сетку US Open.

В первом круге US Open Снигур сыграет с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп. Поединок с представительницей Румынии назначен на 29 августа.

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US Open-2022: главное

  • Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.
  • Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов среди мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.
  • Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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