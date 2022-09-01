20-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур покинула розыгрыш турнира серии "Большого шлема" US Open-2022.
В матче второго круга украинка проиграла Ребекке Марино из Канады.
US Open. Второй раунд
Дарья Снигур (Украина) - Ребекка Марино (Канада) - 3:6, 6:7 (5)
Встреча продлилась 1 час и 17 минут. В ходе матча Снигур не допустила ни одной двойной ошибки. Однако в первой партии Дарья отдала сопернице две своих подачи, а на тайбрейке второго сета проиграла заключительную подачу, которая и привела к поражению.
Обзор матча:
Во втором раунде US Open из украинок остались Марта Костюк, которая сыграет с 26-й сеяной Викторией Азаренко, и Ангелина Калинина - ей будет противостоять Петра Квитова.
Напомним, в первом круге US Open Дарья Снигур сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп (6:2, 0:6, 6:4).
US Open-2022: трансляция
Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также эту и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.
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US Open-2022: главное
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.
- Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.
- Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.