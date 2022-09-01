Дарья Снигур в двух сетах проиграла Ребекке Марино.

20-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур покинула розыгрыш турнира серии "Большого шлема" US Open-2022.

В матче второго круга украинка проиграла Ребекке Марино из Канады.

US Open. Второй раунд

Дарья Снигур (Украина) - Ребекка Марино (Канада) - 3:6, 6:7 (5)

Встреча продлилась 1 час и 17 минут. В ходе матча Снигур не допустила ни одной двойной ошибки. Однако в первой партии Дарья отдала сопернице две своих подачи, а на тайбрейке второго сета проиграла заключительную подачу, которая и привела к поражению.

Обзор матча:

Во втором раунде US Open из украинок остались Марта Костюк, которая сыграет с 26-й сеяной Викторией Азаренко, и Ангелина Калинина - ей будет противостоять Петра Квитова.

Напомним, в первом круге US Open Дарья Снигур сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп (6:2, 0:6, 6:4).

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также эту и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

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US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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