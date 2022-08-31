Во вторник, 30 августа, сразу три украинские теннисистки сыграли матчи первого круга в основной сетке турнира серии "Большого шлема" US Open-2022.
Ангелина Калинина и Марта Костюк одержали победы и вышли в следующий раунд турнира, а опытная украинка Леся Цуренко, к сожалению, завершила свои выступления.
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина в первом круге переиграла американку Бернарду Перу. Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.
В следующем круге Ангелина сразится против Петры Квитовой из Чехии.
Ангелина Калинина (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4
20-летняя Марта Костюк в первом раунде US Open победила Майяр Шериф из Египта в двух сетах. Матч длился 1,5 часа.
В следующем круге Костюк сразится против Виктории Азаренко.
Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 7:6 (7:2), 6:4
Обзор матча:
Леся Цуренко в первом круге не сумела обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу.
В течение игры Цуренко дважды подавала "на вылет", допустила семь двойных ошибок и выиграла шесть из 14 "брейков".
Леся Цуренко (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:7(4), 3:6
Обзор матча:
Таким образом, во втором круге US Open-2022 сыграют три представительницы Украины. Кроме Ангелины Калининой и Марты Костюк, там также примет участие и Дарья Снигур, которая накануне сумела сенсационно выбить из турнира бывшую первую ракетку мира - Симону Халеп.
US Open-2022: трансляция
Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также эти и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.
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US Open-2022: главное
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.
- Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.
- Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.