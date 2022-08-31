Леся Цуренко в напряженной борьбе уступила четвертой ракетке мира Пауле Бадосе.

Во вторник, 30 августа, сразу три украинские теннисистки сыграли матчи первого круга в основной сетке турнира серии "Большого шлема" US Open-2022.

Ангелина Калинина и Марта Костюк одержали победы и вышли в следующий раунд турнира, а опытная украинка Леся Цуренко, к сожалению, завершила свои выступления.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина в первом круге переиграла американку Бернарду Перу. Это была четвертая встреча теннисисток, украинка выиграла в третий раз.

В следующем круге Ангелина сразится против Петры Квитовой из Чехии.

Ангелина Калинина (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4

20-летняя Марта Костюк в первом раунде US Open победила Майяр Шериф из Египта в двух сетах. Матч длился 1,5 часа.

В следующем круге Костюк сразится против Виктории Азаренко.

Марта Костюк (Украина) – Майяр Шериф (Египет) – 7:6 (7:2), 6:4

Обзор матча:

Леся Цуренко в первом круге не сумела обыграть четвертую сеяную испанку Паулу Бадосу.

В течение игры Цуренко дважды подавала "на вылет", допустила семь двойных ошибок и выиграла шесть из 14 "брейков".

Леся Цуренко (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:7(4), 3:6

Обзор матча:

Таким образом, во втором круге US Open-2022 сыграют три представительницы Украины. Кроме Ангелины Калининой и Марты Костюк, там также примет участие и Дарья Снигур, которая накануне сумела сенсационно выбить из турнира бывшую первую ракетку мира - Симону Халеп.

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также эти и другие игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

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US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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