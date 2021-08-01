Михаил Романчук завоевал свою вторую награду, Александр Хижняк гарантировал медаль в боксе, а Ленур Темиров поборется за третье место.

1 августа на Олимпийских играх в Токио было разыграно 27 комплектов медалей в 12 видах спорта. Копилка украинской сборной пополнилась серебряной наградой - ее выиграл пловец Михаил Романчук.

В медальном зачете сборная Украины занимает 56-е место.

Итоги выступления украинских спортсменов 1 августа

Плавание

Михаил Романчук завоевал свою вторую медаль в Токио и принес Украине первое серебро на этих Играх. Он стал вторым на дистанции 1500 метров. В этой же дисциплине выступал украинец Сергей Фролов, который занял восьмое место.

Борьба

Борец греко-римского стиля Ленур Темиров одолел двух соперников и добрался до полуфинала, но там уступил действующему чемпиону мира из Японии. Теперь 2 августа Темиров поборется за бронзовую медаль.

В вольной борьбе Алла Белинская в весе до 76 кг выбыла уже на стадии 1/8 финала. Она проиграла Чжоу Цянь из Китая (3:4).

Бокс

Лидер украинской сборной Александр Хижняк, выступающий в весе до 75 кг, успешно преодолел четвертьфинальную стадию. Украинец гарантировал себе как минимум бронзу, а в полуфинале он 5 августа встретится с филиппинцем Эумиром Марсьялем, вице-чемпионом мира 2019 года.

Тяжелая атлетика

Ирина Деха боролась за медаль в весе до 76 кг. Украинка отлично начала соревнования, заняв второе место в рывке (113 кг). Однако в толчке Деха выступила неудачно - она так и не смогла взять вес 131 кг.

Стрельба

Павел Коростылев по итогам первого этапа квалификации в стрельбе со скоростного пистолета на дистанции 25 метров занял 15-е место. Второй этап квалификации пройдет 2 августа. Для выхода в финал нужно войти в топ-шестерку.

Легкая атлетика

Марина Бех-Романчук квалифицировалась в финал в прыжках в длину. Украинка показала результат 6,71 м и заняла 10-е место, войдя в топ-12. В финале она выступит 3 августа.

Наталья Стребкова не смогла пройти в финал Олимпиады в беге на 3000 метров с барьерами. Она стала 35-й. А Ирина Новожилова и Ирина Климец не квалифицировались в финал в метании молота.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже пять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу.

Автор: Антон Дударь