На Олимпиаде в Токио завершился очередной соревновательный день.
Первое место в медальном зачете удерживает сборная Китая, которая 1 августа добавила в свою копилку две золотые медали.
Но в топ-тройке произошло изменение - сборная США сместила Японию со второй позиции. Кроме того, американцы обогнали Китай по общему количеству медалей.
Украина 1 августа завоевала свое первое серебро - его выиграл пловец Михаил Романчук. Это позволило украинской сборной подняться на 56-е место в зачете.
По общему количеству медалей (6) Украина занимает на Олимпиаде 20-е место.
Медальный зачет Олимпиады 1 августа
Олимпиада-2020: главное
Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Олимпийские игры: медальный зачет после восьмого дня.