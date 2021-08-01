Олимпиада в Токио: медальный зачет после девятого дня

У сборной Украины наконец-то есть не только бронза, но позиция в медальном зачете улучшилась ненамного.

На Олимпиаде в Токио завершился очередной соревновательный день. Первое место в медальном зачете удерживает сборная Китая, которая 1 августа добавила в свою копилку две золотые медали. Но в топ-тройке произошло изменение - сборная США сместила Японию со второй позиции. Кроме того, американцы обогнали Китай по общему количеству медалей. Украина 1 августа завоевала свое первое серебро - его выиграл пловец Михаил Романчук. Это позволило украинской сборной подняться на 56-е место в зачете. По общему количеству медалей (6) Украина занимает на Олимпиаде 20-е место. Медальный зачет Олимпиады 1 августа Олимпиада-2020: главное Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после восьмого дня. Автор: Антон Дударь

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