Пловец Михаил Романчук завоевал первую серебряную медаль для Украины на Олимпиаде-2020 в Токио.
Спортсмен преодолел дистанцию в 1500 метров за 14:40:66.
В финале заплыва мужчин вольным стилем приняли участие двое украинских пловцов – Михаил Романчук и Сергей Фролов.
Первое место занял американец Роберт Финке, второе – Михаил Романчук, а третье – Флориану Веллброку из Германии. Сергей Фролов финишировал восьмым.
Читайте такжеГероический камбэк и безумный триллер: Свитолина стала бронзовым призером ОлимпиадыДля Украины это первое "серебро" на Олимпиаде-2020. До этого украинские спортсмены завоевали пять бронзовых медалей.
До этого Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, установив Олимпийский и национальный рекорд.
Он пробился в полуфинал с результатом 7.41.28.
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