"Золото" выиграл американец Роберт Финке.

Пловец Михаил Романчук завоевал первую серебряную медаль для Украины на Олимпиаде-2020 в Токио.

Спортсмен преодолел дистанцию в 1500 метров за 14:40:66.

В финале заплыва мужчин вольным стилем приняли участие двое украинских пловцов – Михаил Романчук и Сергей Фролов.

Первое место занял американец Роберт Финке, второе – Михаил Романчук, а третье – Флориану Веллброку из Германии. Сергей Фролов финишировал восьмым.

Читайте такжеГероический камбэк и безумный триллер: Свитолина стала бронзовым призером ОлимпиадыДля Украины это первое "серебро" на Олимпиаде-2020. До этого украинские спортсмены завоевали пять бронзовых медалей.

До этого Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, установив Олимпийский и национальный рекорд.

Он пробился в полуфинал с результатом 7.41.28.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц