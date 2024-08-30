Все награды были получены в плавании в разных классах.

Украинцы завоевали четыре награды в первый день Паралимпийских игр в Париже.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства молодежи и спорта, на XVII летних Паралимпийских играх в Париже сборная Украины выиграла уже четыре медали - два "серебра" и две "бронзы".

Все награды были получены в плавании в разных классах. Так, первую награду команде принес пловец Антон Коль, который занял второе место на дистанции 100 метров на спине, класс S1.

Серебряную медаль также завоевала Ирина Пойда - она соревновалась в плавании вольным стилем на 200 метров (класс S5).

Бронзовые награды выиграли Анна Гонтарь на 50-метровке вольным стилем (класс S6) и Александр Комаров на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5.

В то же время президент Владимир Зеленский в Telegram-канале отметил первые победы украинских паралимпийцев в Париже.

"Замечательный старт! Каждая победа наших спортсменов вдохновляет всю нашу страну. Так держать!", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Париже

Сборная Украины заняла 22 место в медальном зачете Олимпийских игр-2024 в Париже, которые завершились 11 августа. Последней медалисткой в составе украинской команды стала борчиха Ирина Коляденко, которая получила серебряную награду в весе до 62 кг.

В итоге наша команда стала обладательницей трех золотых, пяти серебряных и четырех бронзовых медалей.

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