Победу на Паралимпиаде-2024 одержала сборная Китая.

В Париже завершились Паралимпийские игры 2024. Украине удалось занять 7 место в итоговом медальном зачете, получив 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Медальный зачет выиграла сборная Китая, которая стала лидером по количеству наград. В целом китайские спортсмены получили 220 медалей, среди которых 94 золотых.

Второе место завоевала Великобритания, которая получила 49 золотых медалей, 44 серебряных и 31 бронзовую. Третьей стала сборная США, которая отстала от лидера на 58 золотых медалей.

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"Китай занял первое место в медальном зачете на шестой подряд летней Паралимпиаде. Последний раз китайцы отдали первенство другой сборной в Сиднее-2000, где медальный зачет выиграла Австралия, а китайцы стали шестыми", - отметили в издании.

Однако пока тройка лидеров Китай, Великобритания и США сохраняют свои позиции в медальном зачете на второй подряд Паралимпиаде. Известно, что во время соревнований в Рио-2016 США опередила Украина, оставив американских спортсменов на четвертом месте с разницей в одно "золото" и две медали в общем количестве.

"В этом году Украина в шестой раз подряд вошла в топ-10: финишировала на седьмом итоговом месте с общим количеством 82 медали, из которых 22 золотые", - добавили в Суспільне Спорт.

Паралимпиада-2024

Как писал УНИАН, сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Паралимпийских играх 2024 в легкой атлетике. Известно, что лучший результат показала украинская спортсменка Оксана Зубковская в прыжках в длину, класс T12.

В свою очередь президент Владимир Зеленский похвалил украинских спортсменов за мощные результаты на Паралимпийских играх. В частности он поблагодарил спортсменов за важные победы для украинского народа.

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