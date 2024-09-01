Украинские спортсмены за третий день игр завоевали еще 11 наград.

Украинская сборная на Паралимпийских играх в Париже на третий день - 31 августа завоевала еще 11 наград. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, речь идет о 4 серебряных медалях: Владимир Пономаренко, Егор Дементьев, Анна Стеценко, Андрей Трусов и 7 бронзовых: Роман Данилюк, Виктор Дидух и Ирина Шинкарева, Ярослав Денисенко, Анна Стеценко, Антон Коль, Евгений Богодайко, Марина Поддубная.

"Важные победы для украинского народа. Спасибо спортсменам!", - подчеркнул президент Украины.

Паралимпийские игры - последние новости

Как сообщал УНИАН, 29 августа, в Париже (Франция) стартовали XVII летние Паралимпийские игры.

По данным Национального паралимпийского комитета Украины, щедрым на серебряные и бронзовые медали стал третий день соревнований национальной паралимпийской сборной команды в Париже-2024: украинцы получили рекордные 11 высоких наград, среди которых - 4 серебряных и 7 бронзовых!

По состоянию на 31 августа в активе национальной сборной команды Украины 19 наград, из которых 1 золотая, 9 серебряных и 9 бронзовых и вместе с командой Бразилии - 3 место по количеству завоеванных всего наград.

Украинец Александр Комаров, который получил "золото", прошел дистанцию 100 м вольным стилем за 1:07.77 минуты и установил новый паралимпийский рекорд класса S5.

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