Украинец Александр Комаров стал победителем заплыва на дистанции 100 метров вольным стилем на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады-2024.
Комаров завоевал "золото" в плавании на дистанции 100 м вольным стилем в классе S5. Украинец прошел дистанцию за 1:07.77 минуты и установил новый паралимпийский рекорд класса S5.
Предыдущий рекорд принадлежал чемпиону Лондона-2012, бразильцу Даниэлю Диашу - 1:09.35 минуты.
Владислав Белый стал серебряным призером в метании копья в классе F38.
Ирина Пойда получила вторую личную медаль на Паралимпийских играх-2024: "серебро" на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5.
Наталья Кобзарь стала серебряным призером в беге на 200 метров среди женщин в классе T37.
Ирина Щетник обновила паралимпийский рекорд в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. В квалификации она показала результат 627.5 балла.
Выступления украинских паралимпийцев
Украинцы получили четыре награды в первый день Паралимпийских игр в Париже. Как отмечается в сообщении на сайте Министерства молодежи и спорта, на XVII летних Паралимпийских играх в Париже сборная Украины выиграла четыре медали - два "серебра" и две "бронзы". Все награды были получены в плавании в разных классах.