Украина с рекордом завоевала первое золото на Паралимпиаде-2024.

Украинец Александр Комаров стал победителем заплыва на дистанции 100 метров вольным стилем на Паралимпиаде в Париже. Об этом сообщает официальный сайт Паралимпиады-2024.

Комаров завоевал "золото" в плавании на дистанции 100 м вольным стилем в классе S5. Украинец прошел дистанцию за 1:07.77 минуты и установил новый паралимпийский рекорд класса S5.

Предыдущий рекорд принадлежал чемпиону Лондона-2012, бразильцу Даниэлю Диашу - 1:09.35 минуты.

Видео дня

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Наталья Кобзарь стала серебряным призером в беге на 200 метров среди женщин в классе T37.

Ирина Щетник обновила паралимпийский рекорд в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. В квалификации она показала результат 627.5 балла.

Выступления украинских паралимпийцев

Украинцы получили четыре награды в первый день Паралимпийских игр в Париже. Как отмечается в сообщении на сайте Министерства молодежи и спорта, на XVII летних Паралимпийских играх в Париже сборная Украины выиграла четыре медали - два "серебра" и две "бронзы". Все награды были получены в плавании в разных классах.

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