Паракомитет Украины работает над тем, чтобы добиться отстранения россиян от участия в Паралимпиаде-2024.

Президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич рассказал, планирует ли Украина бойкотировать Паралимпийские игры-2024 после допуска российских и беларуских атлетов.

"Мы настроены участвовать в Паралимпиаде в Париже. Мы будем делать все ради украинского атлета, который борется за то, чтобы его победа была составной частью победы над войной и чтобы россияне и белорусы не участвовали в Паралимпиаде.

Не хочу какого-либо мнения, в котором говорилось бы о том, чтобы убрать украинского спортсмена. Когда он столкнулся с бомбардировками и дефицитом средств, когда он прошел оккупацию, стоял перед обыскивавшими его "орками", был на грани смерти, когда у него погибли родные и близкие – и он готов побеждать во имя Украины, мы должны сделать все, чтобы этот атлет соревновался", - приводит слова Сушкевича Суспильне Спорт.

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Кроме того, Валерий Сушкевич заявил, что Украина планирует объединиться с другими странами, чтобы добиться отстранения российских и беларуских спортсменов от участия в Паралимпийских играх-2024 в Париже и проанализировать процедуру определения их нейтрального статуса.

"Мы объединили необходимую квоту стран Европы, требующую созыва внеочередной генеральной ассамблеи Европейского паралимпийского комитета (ЕПК), на которой должны быть проработаны вопросы, касающиеся процедуры допуска нейтральности России.

А после признания Россией того, что она влияет на Международный паралимпийский комитет, возможен и созыв генеральной ассамблеи МПК для принятия решения об отстранении Российского паралимпийского комитета от участия в Паралимпиаде в Париже", - сказал Сушкевич.

Президент Паралимпийского комитета Украины отметил, что обращение к руководству ЕПК о созыве ассамблеи подписали Латвия, Дания, Германия, Финляндия, Польша, Грузия, Литва, Эстония, Великобритания и Швеция.

Напомним, 29 сентября стало известно, что российские параатлеты выступят на предстоящих Паралимпийских играх-2024 в Париже под нейтральным флагом. Это стало возможным после того, как на Генассамблее МПК члены организации не поддержали полное приостановление членства НПК России.

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