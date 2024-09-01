"Золото" для Украины завоевала легкоатлетка Оксана Зубковская.

Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в легкой атлетике. В частности лучший результат показала украинская спортсменка Оксана Зубковская в прыжках в длину, класс T12. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

Украинка вышла в лидеры после первого прыжка на 5.64 метра. Уже со второй попытки Зубковская прыгнула на 11 сантиметров дальше, став лидером в промежуточном зачете - 5.75 м.

"Прыжок на "золото" получился у Оксаны с пятой попытки - 5.78 метра и новый личный рекорд сезона для украинки. Ближайшая преследовательница Зубковской, испанка Сара Мартинес, остановилась на отметке 5.40 м", - добавили журналисты. Видео дня

Прыжки в длину (женщины, класс T12) на Паралимпиаде-2024: результаты соревнований:

1. Оксана Зубковская (Украина) 5.78 м

2. Сара Мартинес (Испания) 5.40 м

3. Линда Хамри (Алжир) 5.30 м

В "Суспільне Спорт" напомнили, что 43-летняя Оксана Зубковская выигрывала золотые медали прыжков в длину на четырех прошлых Паралимпиадах. В Лондоне в 2012 году спортсменке удалось установить действующий мировой рекорд в своем классе - с прыжком на 6.60 метра.

Паралимпиада-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, украинец Александр Комаров стал победителем заплыва на дистанции 100 метров вольным стилем на Паралимпиаде в Париже. В частности украинец прошел дистанцию за 1:07.77 минуты и установил новый паралимпийский рекорд класса S5.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина на Паралимпийских играх в Париже по состоянию на третий день - 31 августа завоевала еще 11 наград.

"Важные победы для украинского народа. Спасибо спортсменам!", - написал глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: