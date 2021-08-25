Сборная Украины в первый день завоевала 8 наград.

Завершился первый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио. Сборная Украины ударно начала свое выступление и завоевала восемь наград. Одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали - такой урожай отечественных паралимпийцев в первый игровой день.

Фехтовальщица Евгения Бреус стала бронзовым призером и первой открыла счет добытым наградам в копилке Украины.

Также бронзовую медаль завоевала наша пловчиха Анна Гонтарь. Вместе с ней участвовала в заплыве на 50 метров вольным стилем Елизавета Мерешко, принесшая Украине первое золото! Таким образом, сразу две украинки поднялись на пьедестал почета одновременно.

Пловец Алексей Вирченко стал серебряным призером на дистанции 100 м баттерфляем. А Максим Крипак выиграл серебро на дистанции 50 м вольным стилем. Пловец Антон Коль тоже выиграл серебряную медаль на 100-метровке.

Фехтовальщица на саблях Елена Федота в финале проиграла китайской спортсменке и тоже осталась с серебром. Такая же участь постигла фехтовальщика Артема Манько, который в мужской сабле дошел до финала и проиграл китайцу и остался с серебряной наградой.

По состоянию на этот момент Украина занимает пятую позицию в медальном зачете Паралимпийских игр. Отметим, что по общему количеству медалей (8) наши спортсмены на втором месте. В обоих зачетах лидирует Австралия.

Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября.

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Автор: Артем Будрин