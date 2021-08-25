Украинка Евгения Бреус стала медалисткой Паралимпиады в фехтовании на шпаге.

Фехтовальщица Евгения Бреус принесла Украине первую медаль на Паралимпиаде в Токио.

Бреус завоевала бронзовую награду в фехтовании на сабле на колясках класса А.

В поединке за третье место украинка одолела представительницу Венгрии Еву Хаймаши. Бреус победила со счетом 15:10.

Для Бреус это вторая медаль на Паралимпийских играх. В 2016 году в Рио она также завоевала бронзу.

Следом еще одну награду Украине принес пловец Антон Коль. Он стал серебряным призером на дистанции 100 метров на спине в классе S1 с врожденным пороком опорно-двигательного аппарата.

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Украину на соревнованиях представят 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Автор: Антон Дударь