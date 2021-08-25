У Украины уже есть золотая медаль на Паралимпиаде в Токио.

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко выиграла золотую медаль Паралимпиады в Токио.

Это золото стало первым для Украины на Паралимпийских играх, церемония открытия которых состоялась 24 августа.

Мерешко стала чемпионкой на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S6.

Мерешко финишировала с результатом 33,11 секунды и установила новый рекорд Паралимпийских игр в этой дисциплине.

На этой же дистанции бронзовую медаль завоевала украинка Анна Гонтарь. Ее результат - 33,40 секунды.

Серебряной призеркой стала Элизабет Маркс из США (33,15).

Отметим, что Мерешко была одним из двух знаменосцев Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2020. А на Играх в Рио она выиграла четыре золотые медали.

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Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября

Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

На данный момент в активе нашей сборной уже 7 медалей: 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.

Автор: Антон Дударь