Украинская пловчиха Елизавета Мерешко выиграла золотую медаль Паралимпиады в Токио.
Это золото стало первым для Украины на Паралимпийских играх, церемония открытия которых состоялась 24 августа.
Мерешко стала чемпионкой на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S6.
Мерешко финишировала с результатом 33,11 секунды и установила новый рекорд Паралимпийских игр в этой дисциплине.
На этой же дистанции бронзовую медаль завоевала украинка Анна Гонтарь. Ее результат - 33,40 секунды.
Серебряной призеркой стала Элизабет Маркс из США (33,15).
Отметим, что Мерешко была одним из двух знаменосцев Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2020. А на Играх в Рио она выиграла четыре золотые медали.
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Украина на Паралимпийских играх в Токио: главное
- Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября
- Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).
- На данный момент в активе нашей сборной уже 7 медалей: 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.