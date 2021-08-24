Паралимпиада продлится до 5 сентября.

В Токио прошла церемония открытия Паралимпийских игр-2020, которые были перенесены с прошлого года.

В столице Японии прошла красочная церемония открытия Игр, в рамках которой был зажжен Паралимпийский огонь.

В шествии олимпийцев приняло участие почти пять тысяч спортсменов, включая украинских.

Император Японии Нарухито объявил Паралимпиаду открытой.

Флаг Украины на церемонии открытия Паралимпиады несли пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

Фотогалерея церемонии открытия Игр

Паралимпийские игры в Токио: что нужно знать

Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября. Игры пройдут без зрителей.

На Паралимпийских играх будет разыграно 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Паралимпийская сборная Украины отправилась на Игры 13 августа. Украину на соревнованиях представят 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

Автор: Антон Дударь