В финале турнира в Будапеште Катерина Байндль сыграет против российской теннисистки Марии Тимофеевой.

Опытная украинская теннисистка Катерина Байндль пробилась в финал турнира WTA 250 в Будапеште.

В 1/2 финала 29-летняя украинка в двух сетах сенсационно победила представительницу США Клэр Лю.

WTA 250 Будапешт. 1/2 финала

Клэр Лю (США) - Катерина Байндль (Украина) - 5:7, 6:7

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Матч продолжался 2 часа и 35 минут. Катерина Байндль не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойных ошибки и использовала 6 из 13 брейк-поинтов.

Стоит отметить, что Катерина Байндль провела за один день два матча. В этот же день украинка в рамках 1/4 финала турнира в Будапеште выиграла у венгерской теннисистки Фанни Штолар (7:6, 6:3).

В финале турнира WTA 250 в Будапеште Катерина Байндль сыграет против российской теннисистки Марии Тимофеевой. Матч состоится в воскресенье, 23 июля.

Добавим, что выход Катерины Байндль в финал турнира в Будапеште стал историческим для Украины. Впервые в истории украинского тенниса сразу 5 наших спортсменок сумели пробиться в финалы на турнирах WTA в одном сезоне.

Напомним, в 2023 году в матчах за титул сыграли: Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Элина Свитолина и Катерина Байндль. Костюк и Свитолина одержали победы в своих финальных матчах, Цуренко и Калинина не смогли завоевать трофей.

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