Опытная украинская теннисистка Катерина Байндль пробилась в третий раунд турнира серии WTA 250, который проходит в Венгрии.
В поединке второго раунда 29-летняя украинка в двух сетах разбила венгерскую теннисистку Амариссу Тот.
WTA 250 Будапешт. Второй раунд
Катерина Байндль (Украина) - Амарисса Тот (Венгрия) - 6:3, 6:1
Поединок продлился 1 час и 17 минут. Байндль не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.
Отметим, что Катерина Байндль и Амарисса Тот встречались на корте впервые.
Добавим, что в поединке первого круга турнира в Будапеште Екатерина Байндль победила венгерку Наталию Сабанин.
В 1/4 финала турнира WTA 250 в Будапеште представительница Украины сыграет против еще одной венгерской теннисистки - Фанни Штоллар.
Напомним, Катерина Байндль ранее сумела пробиться в основную сетку турнира серии "Большого шлема" Wimbledon-2023. Однако преодолеть первый раунд самого престижного травяного турнира 29-летней украинке не удалось. Она проиграла канадской спортсменке Лейле Фернандес.