В 1/4 финала Катерина Байндль сыграет против венгерской теннисистки Фанни Штоллар.

Опытная украинская теннисистка Катерина Байндль пробилась в третий раунд турнира серии WTA 250, который проходит в Венгрии.

В поединке второго раунда 29-летняя украинка в двух сетах разбила венгерскую теннисистку Амариссу Тот.

WTA 250 Будапешт. Второй раунд

Катерина Байндль (Украина) - Амарисса Тот (Венгрия) - 6:3, 6:1

Видео дня

Поединок продлился 1 час и 17 минут. Байндль не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.

Отметим, что Катерина Байндль и Амарисса Тот встречались на корте впервые.

Добавим, что в поединке первого круга турнира в Будапеште Екатерина Байндль победила венгерку Наталию Сабанин.

В 1/4 финала турнира WTA 250 в Будапеште представительница Украины сыграет против еще одной венгерской теннисистки - Фанни Штоллар.

Напомним, Катерина Байндль ранее сумела пробиться в основную сетку турнира серии "Большого шлема" Wimbledon-2023. Однако преодолеть первый раунд самого престижного травяного турнира 29-летней украинке не удалось. Она проиграла канадской спортсменке Лейле Фернандес.

Вас также могут заинтересовать новости: