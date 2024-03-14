В этом году летняя Олимпиада состоится именно во французской столице.

Мэр Парижа Анн Идальго не хочет видеть белорусских и российских спортсменов в своем городе во время летней Олимпиады в этом году - даже если они будут выступать под нейтральным флагом. Об этом она заявила в разговоре с журналистами Reuters.

"Хотя это решение не в моей компетенции, лично я предпочитаю, чтобы российские спортсмены не приезжали. Считаю Путина диктатором, который угрожает Европе в целом и ведет войну против Украины, лишая ее права существования как народа и нации. Пусть это будет даже под нейтральным флагом. Ведь мы знаем, какой акцент делает Путин на россиянах, как спортсменах", - заявила Идальго.

В то же время, в Москве заявили, что не будут бойкотировать Олимпийские игры в Париже в этом году. При этом руководитель Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), который и так уже пошел на уступки, позволив россиянам выступить под нейтральным флагом.

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"Мы никогда не пойдем на путь бойкота (Игр). Мы всегда будем поддерживать наших спортсменов. Но мы подчеркиваем, что условия, выдвинутые МОК, являются нелегитимными, несправедливыми и неприемлемыми", - заявил он.

Допуск россиян на Олимпийские игры: что надо знать

Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из РФ и Беларуси участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Впрочем, участники из этих стран должны выступать как "нейтральные" лица - без флагов, эмблем или национальных гимнов своих стран.

Кроме того, Олимпийский комитет разрешает участие для граждан из РФ и РБ только в индивидуальных видах спорта. К соревнованиям не будут допускаться спортсмены, которые поддерживают войну против Украины или имеют контракт с вооруженными силами своих стран.

Ранее стало известно, что российские спортсмены не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года в соревнованиях по спортивной гимнастике даже в "нейтральном" статусе.

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