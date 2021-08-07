8 августа в последний день Олимпиады в Токио будет разыграно 13 комплектов медалей.
Главная надежда Украины на медаль - велогонщица Елена Старикова, которая пробилась в полуфинал в спринте на велотреке.
Также в финале выступит украинская команда по художественной гимнастике. А в мужском марафоне Украину представят Александр Ситковский, Николай Нижник и Богдан-Иван Городиский.
Расписание финалов 8 августа
3:00 - Легкая атлетика. Мафарон, мужчины (Александр Ситковский, Николай Нижник, Богдан-Иван Городиский).
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4:00 - 7:15. Велоспорт, трек. Мужской кейрин, женский спринт (Елена Старикова), женский омниум.
5:00 - 6:55. Художественная гимнастика. Групповое многоборье (Украина).
5:30 - 8:00. Баскетбол. Женский финал.
7:30 - 10:00. Волейбол. Женский финал.
8:00 - 10:00. Бокс. Мужчины - 63 кг, свыше 90 кг. Женщины - 60 кг, 75 кг.
9:00 - 11:30. Гандбол. Женский финал.
10:30 - 12:20. Водное поло. Мужской финал.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Украина завоевала в Токио уже 12 бронзовых медалей. Их выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина, Алла Черкасова и Ирина Коляденко (обе - в вольной борьбе), Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте в артистическом плавании), Людмила Лузан (в гребле), каратист Станислав Горуна, украинская сборная в артистическом плавании, а также Ярослава Магучих в прыжках в высоту.
В активе Украины 5 серебряных наград. 1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро. 7 августа серебряные награды выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (в каноэ-двойке) и боксер Александр Хижняк.
Золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.