Елена Старикова / фото REUTERS

8 августа в последний день Олимпиады в Токио будет разыграно 13 комплектов медалей.

Главная надежда Украины на медаль - велогонщица Елена Старикова, которая пробилась в полуфинал в спринте на велотреке.

Также в финале выступит украинская команда по художественной гимнастике. А в мужском марафоне Украину представят Александр Ситковский, Николай Нижник и Богдан-Иван Городиский.

Расписание финалов 8 августа

3:00 - Легкая атлетика. Мафарон, мужчины (Александр Ситковский, Николай Нижник, Богдан-Иван Городиский).

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4:00 - 7:15. Велоспорт, трек. Мужской кейрин, женский спринт (Елена Старикова), женский омниум.

5:00 - 6:55. Художественная гимнастика. Групповое многоборье (Украина).

5:30 - 8:00. Баскетбол. Женский финал.

7:30 - 10:00. Волейбол. Женский финал.

8:00 - 10:00. Бокс. Мужчины - 63 кг, свыше 90 кг. Женщины - 60 кг, 75 кг.

9:00 - 11:30. Гандбол. Женский финал.

10:30 - 12:20. Водное поло. Мужской финал.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Антон Дударь