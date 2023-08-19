Российские оккупанты ударили по Драмтеатру в центре Чернигова.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на обстрел Чернигова российскими оккупантами.

В своем Instagram известная спортсменка оставила короткое сообщение.

"Чернигов. Какие же твари", - написала Харлан.

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19 августа росийские оккупанты атаковали центр Чернигова, предварительно, из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

По состоянию на 15:25 известно о 7 погибших, включая ребенка и 117 пострадавших в результате удара по Драмтеатру в Чернигове.

Как отметили в МВД Украины, в результате российского ракетного удара произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром.

Напомним, 27 июля Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку российской сопернице Анне Смирновой после победы над ней в поединке первого раунда личного турнира.

На фоне скандала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил украинской спортсменке автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024, а исполком Международной федерации фехтования приостановил дисквалификацию спортсменки на чемпионате мира в Милане.

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