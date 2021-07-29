На Олимпийских играх в Токио завершился очередной соревновательный день. Копилка украинской сборной пополнилась одной медалью - и снова бронзовой.
Итоги выступления украинских спортсменов 29 июля
Плавание
Михаил Романчук стал бронзовым призером на дистанции 800 метров вольным стилем. К сожалению, украинский пловец не смог повторить свой результат квалификации (там он установил олимпийский рекорд), но он уже заявил, что постарается выиграть золотую медаль на своей коронной дистанции 1500 метров.
Вместе с Романчуком в финальном заплыве участвовал также украинец Сергей Фролов. Он занял шестое место.
Дарья Зевина не смогла пробиться в полуфинал на двухсотметровке на спине. Украинка заняла 19-е место. Еще один пловец Игорь Трояновский в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем не стартовал. Причины пока неизвестны.
Бокс
Лидер сборной Украины Александр Хижняк стартовал на Олимпиаде с победы. В весовой категории до 75 кг Хижняк единогласным решением судей победил японца Юито Мориваки. В четвертьфинале 1 августа украинца ждет встреча с доминиканцем Эури Седено Мартинесом.
В то же время тяжеловес Цотне Рогава выбыл из борьбы за медали. В 1/8 финала украинец раздельным решением судей (1:4) проиграл британцу Фрейзеру Кларку.
Теннис
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в финал теннисного турнира. В полуфинале она проиграла чешке Маркете Вондроушовой - 3:6, 1:6. Теперь 31 июля Свитолину ждет матч за бронзу против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.
Стрельба
Елена Костевич, которая в Токио уже выиграла бронзу в дуэте с Олегом Омельчуком, в квалификации в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров заняла 6-е место по итогам первого упражнения. Второе упражнение и финал пройдут 30 июля.
Гребля
Украинка Виктория Ус на байдарке-одиночке вышла в финал в гребном слаломе и заняла седьмое место.
А Игорь Хмара и Станислав Ковалев, которые соревнованились в финале Б, заняли итоговое 9-е место в академической гребле.
Дзюдо
Украинка Анастасия Турчин в весовой категории до 78 кг победила соперницу из Эквадора, но уже в 1/8 финала проиграла Гуусье Стенхиус из Нидерландов.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.