Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль на Олимпийских играх, а Александр Хижняк успешно стартовал в боксерском турнире.

На Олимпийских играх в Токио завершился очередной соревновательный день. Копилка украинской сборной пополнилась одной медалью - и снова бронзовой.

Итоги выступления украинских спортсменов 29 июля

Плавание

Михаил Романчук стал бронзовым призером на дистанции 800 метров вольным стилем. К сожалению, украинский пловец не смог повторить свой результат квалификации (там он установил олимпийский рекорд), но он уже заявил, что постарается выиграть золотую медаль на своей коронной дистанции 1500 метров.

Вместе с Романчуком в финальном заплыве участвовал также украинец Сергей Фролов. Он занял шестое место.

Дарья Зевина не смогла пробиться в полуфинал на двухсотметровке на спине. Украинка заняла 19-е место. Еще один пловец Игорь Трояновский в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем не стартовал. Причины пока неизвестны.

Бокс

Лидер сборной Украины Александр Хижняк стартовал на Олимпиаде с победы. В весовой категории до 75 кг Хижняк единогласным решением судей победил японца Юито Мориваки. В четвертьфинале 1 августа украинца ждет встреча с доминиканцем Эури Седено Мартинесом.

В то же время тяжеловес Цотне Рогава выбыл из борьбы за медали. В 1/8 финала украинец раздельным решением судей (1:4) проиграл британцу Фрейзеру Кларку.

Теннис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в финал теннисного турнира. В полуфинале она проиграла чешке Маркете Вондроушовой - 3:6, 1:6. Теперь 31 июля Свитолину ждет матч за бронзу против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Стрельба

Елена Костевич, которая в Токио уже выиграла бронзу в дуэте с Олегом Омельчуком, в квалификации в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров заняла 6-е место по итогам первого упражнения. Второе упражнение и финал пройдут 30 июля.

Гребля

Украинка Виктория Ус на байдарке-одиночке вышла в финал в гребном слаломе и заняла седьмое место.

А Игорь Хмара и Станислав Ковалев, которые соревнованились в финале Б, заняли итоговое 9-е место в академической гребле.

Дзюдо

Украинка Анастасия Турчин в весовой категории до 78 кг победила соперницу из Эквадора, но уже в 1/8 финала проиграла Гуусье Стенхиус из Нидерландов.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Антон Дударь