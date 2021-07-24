После первого соревновательного дня в активе нашей команды одна медаль.

На Олимпиаде в Токио завершился первый соревновательный день. По его итогам сборная Украины завоевала одну медаль и была в шаге от еще одной.

Первую награду на Олимпиаде-2020 Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед - она выиграла бронзу.

Итоги выступления украинских спортсменов 24 июля

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Дзюдо

Дарья Белодед завоевала бронзу в весовой категории 48 кг и принесла первую олимпийскую медаль в истории Украины в женском дзюдо.

У мужчин от Украины выступал Артем Лесюк. В весе до 60 кг он дошел до четвертьфинала, где проиграл вице-чемпиону Европы, а затем уступил и в утешительной схватке, которая давала право побороться за бронзовую медаль.

Стрельба

Павел Коростылев и Олег Омельчук представляли Украину в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Омельчук не сумел пробиться в финал, заняв в квалификации 18-е место, а Коростылев остановился в шаге от медали. Он буквально выпустил ее из рук в последнем выстреле и занял четвертое место.

Фехтование

Украинская шпажистка Елена Кривицкая досадно выбыла из борьбы уже в первом раунде. В 1/32 финала она проиграла сопернице из Польше Ренате Кнапик-Миазге - 8:15. "Не справилась с эмоциями. Соперница среднего уровня, неплохая. Но сегодня я слабее оказалась", - отметила Кривицкая.

Бокс

Капитан сборной Украины по боксу Николай Буценко, выступающий в весовой категории до 57 кг, неожиданно проиграл уже в 1/8 финала и покинул Олимпиаду. Он уступил по очкам сопернику из Эквадора Жану Карлосу Пачито - 2:3.

Велоспорт

Велогонщик Анатолий Будяк принял участие в групповой шоссейной велогонке. Он финишировал 56-м с отставанием в 11 минут и 27 секунд от победителя.

Теннис

Первый день теннисного турнира завершился для Украины неудачно. Даяна Ястремская выбыла из борьбы уже в первом круге в одиночном разряде, а также в парном вместе с Элиной Свитолиной. В двух сетах они проиграли Ализе Корне и Фионе Ферро из Франции - 2:6, 4:6.

Гребля

Экипаж академической гребли в составе Игоря Хмары и Станислава Ковалева не сумел пробиться в основной полуфинал, заняв четвертое место в своем заезде при проходном втором. 25 июля они выступят в утешительных заездах.

Спортивная гимнастика

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике (Игорь Радивилов, Илья Ковтун, Евгений Юденков и Петр Пахнюк) квалифицировалась в финал, заняв последнее - 8-е - проходное место.

В личных соревнованиях Радивилов, с которым связывали надежды на медаль, не сумел квалифицироваться в финал в опорном прыжке. Украинец допустил досадную ошибку при приземлении во втором прыжке. В итоге он остался за пределами топ-восьмерки, которая вышла в финал. Также он не сумел пробиться в финал на кольцах (11-е место).

Пахнюк квалифицировался в финал в упражнении на параллельных брусьях (8-е место). Пахнюк и Ковтун также прошли в финал многоборья (туда проходят 24 лучших спортсмена).

Настольный теннис

Украинец Коу Лей прошел во второй раунд, победив Адама Хмама из Туниса - 4:0. Свой следующий матч он проведет 26 июля.

Анна Гапонова проиграла на старте соревнований. Украинка уступила Джие Лью из Австрии - 2:4.

Конный спорт

Инна Логутенкова не смогла пробиться в финал в выездке, заняв седьмое место в своей подгруппе (дальше проходят две лучшие спортсменки из каждой подгруппы, а также шесть следующих участниц с самыми высокими результатами из всех подгрупп).

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Автор: Антон Дударь