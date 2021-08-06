Копилка украинской сборной пополнилась одной наградой, а позиция в медальном зачете ухудшилась.

6 августа на Олимпиаде в Токио было разыграно 25 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Украина завоевала одну медаль - бронзу выиграл каратист Станислав Горуна. Несмотря на еще одну награду, в медальном зачете Украина опустилась на 40-е место.

Итоги выступления украинских спортсменов 6 августа

Карате

Станислав Горуна в весовой категории до 75 кг пробился в полуфинал со второго места в своей подгруппе (одержал две победы при одной ничьей и одном поражении). В 1/2 финала он уступил итальянцу Луиджи Бусе и, таким образом, получил бронзовую медаль.

Украинка Анита Серегина не смогла выйти в полуфинал в категории до 61 кг. Она стала третьей в своей группе.

Артистическое плавание

Украинки добились хорошего результата в командном артистическом плавании. Украинская команда (Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно) в технической программе заняла третье место, уступив Китаю и ОКР, но опередив Японию. Медали будут разыграны 7 августа по итогам вольной программы.

Гребля

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров квалифицировались в полуфинал Олимпиады напрямую, показав лучший результат в своем заезде.

В квалификации каноэ-одиночек на дистанции 100 метров Павел Алтухов и Юрий Вандюк заняли вторые места в четвертьфиналах и также прошли дальше.

В полуфинале выступят и украинки, выступающие в байдарке-четверке. Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова и Мария Повх заняли третье место в своем четвертьфинале и 7 августа также продолжат борьбу за медали.

Прыжки в воду

15-летний Алексей Середа в прыжках с десятиметровой вышки занял высокое шестое место в квалификации. В финал, который состоится 7 августа, прошли 18 лучших спортсменов.

Борьба

Украинка Оксана Ливач в вольной борьбе в весе до 50 кг пробилась в четвертьфинал, но там проиграла китаянке Сун Янан - 3:7. У Ливач еще будет шанс на бронзу - ее ждет утешительный поединок за право побороться за третье место.

Велотрек

Елена Старикова в спринте велотрека успешно преодолела квалификацию и еще две стадии и выступит в 1/8 финала. Еще одна украинка Любовь Басова после квалификации выбыла в 1/32 финала.

Спортивная ходьба

В спортивной ходьбе на 50 километров у мужчин Марьян Закальницкий занял 25-е место, а Валерий Литанюк - 39-е. Иван Банзерук не финишировал.

У женщин на дистанции 20 км Мария Сахарук стала 19-й, Анна Шевчук - 27-й, а Людмила Оляновская - 43-й.

Художественная гимнастика

Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная квалифицировались в финал личного многоборья в художественной гимнастике. Они заняли девятое и десятое места - последние две позиции, которые позволяют выйти в финал.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже деcять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина. Алла Черкасова и Ирина Коляденко стали бронзовыми призерами по вольной борьбе. Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте) выиграли бронзовую медаль в артистическом плавании, Людмила Лузан - в гребле, а Станислав Горуна - в карате.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро.

Первую золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров. В велотреке четвертое место заняла Елена Старикова.

Автор: Антон Дударь