В Токио состоялась церемония награждения каратистов.

Украинский каратист Станислав Горуна получил бронзовую медаль по итогам своего выступления на Олимпиаде-2020.

В Токио состоялась церемония награждения каратистов в весовой категории 75 кг.

Золотую медаль завоевал итальянец Луиджи Буса, серебро - у Рафаэля Агаева из Азербайджана. Бронзовые награды - у Горуны и венгра Кароли Харспатаки.

Горуна в эфире "UA: Перший" признался, что в целом добился "неплохого результата" и после поражения в полуфинале "можно даже улыбнуться", но сразу после поединка он был недоволен бронзой:

"Более положительные эмоции будут завтра. Сегодня чувствую разницу между ожиданием, и тем, что у меня есть. Сейчас недоволен. Недоволен результатом и своим выступлением, исполнением, но на это есть свои причины".

"Очень почетно быть здесь, а взять медаль - маленький трофейчик на всю жизнь", - добавил каратист.

Станислав Горуна: достижения

До Олимпийских игр в Токио львовянин Горуна становился победителем Европейских игр-2019, Всемирных игр-2017, а также двукратным чемпионом Европы (2011 и 2021).

На чемпионатах мира его высшим достижением была бронза в 2014 году.

Также Горуна становился победителем Кубка мира-2014 и является пятикратным победителем Премьер-лиги карате.

Автор: Антон Дударь