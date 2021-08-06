Сборная Украины в медальном зачете потеряла четыре позиции.

На Олимпийских играх в Токио завершился четырнадцатый день соревнований. 6 августа было разыграно 25 комплектов медалей в 11 видах спорта.

В медальном зачете продолжает лидировать сборная Китая, которая сохраняет отрыв от США в пять золотых медалей.

Сборная Украины по итогам дня завоевала одну медаль - уже десятую бронзу. Ее принес каратист Станислав Горуна. Однако в медальном зачете Украина потеряла четыре позиции, опустившись на 40-е место.

По общему количеству медалей (14) Украина занимает на Олимпиаде 16-е место.

Медальный зачет Олимпиады 6 августа

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после 13-го дня.

Автор: Антон Дударь