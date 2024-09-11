Во время соревнований наши спортсмены поймали самую большую рыбу - весом 14 кг 370 граммов.

Недавно завершился чемпионат мира по карповой ловле - украинские спортсмены поймали самую большую рыбу и стали чемпионами в личном зачете.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Одессы, с 4 по 7 сентября в Хорватии состоялся 24-й чемпионат мира по карповой ловле (carpfishing).

Сборную Украины представляли лучшие спортсмены по итогам двух отборочных этапов: чемпионата и Кубка Украины 2024 года.

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Говорится, что национальная сборная команда Украины заняла пятое место, но в личном зачете киевлянин Игорь Пацера и одессит Владислав Суздальцев завоевали первое место, опередив сборные Англии и Венгрии.

"Во время соревнований наши спортсмены поймали самую большую рыбу - весом 14 кг 370 граммов. Их общая добыча также была самой большой среди всех команд", - говорится в сообщении.

Паралимпийские игры 2024 года

В Париже завершились Паралимпийские игры 2024. Украине удалось занять 7 место в итоговом медальном зачете, получив 82 медали: 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые. Медальный зачет выиграла сборная Китая, которая стала лидером по количеству наград. В целом китайские спортсмены получили 220 медалей, среди которых 94 золотых. Второе место завоевала Великобритания, которая получила 49 золотых медалей, 44 серебряных и 31 бронзовую. Третьей стала сборная США, которая отстала от лидера на 58 золотых медалей.

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