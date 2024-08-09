Он победил противника со счетом 7:0.

Бывший спортсмен сборной Украины по греко-римской борьбе Семен Новиков, завоевал первое золото для Болгарии на Олимпиаде-2024.

Как сообщает официальный сайт Олимпиады-2024, в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 он победил иранца Алирезу Мохмадипиани со счетом 7:0.

Хотя Новиков выступал за другую страну, он все же подчеркнул, что чувствует себя украинцем.

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"Я родился в Украине, я чувствую себя украинцем. Если я сменил гражданство, это не значит, что я от этого не украинец. Моя семья живет в Украине. Мои друзья живут в Украине, защищают Украину. Я как могу, так и помогаю им", - говорится в заявлении изданию "Трибуна".

По данным "Суспільного", Новиков сменил гражданство в начале 2023 года. Жан Беленюк готовил его себе на замену, но из-за разногласий с Федерацией греко-римской борьбы и тренерским штабом сборной, Новиков решил выступать за другую страну.

Соревнования по греко-римской борьбе

Как сообщал УНИАН, Парвиз Насибов завоевал для Украины третье "серебро" на ОИ-2024. В финальном матче (вес до 67 кг) украинский борец уступил иранцу Саиду Эсмаилю Лейвеси.

Украинец Жан Беленюк стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже. В поединке за третье место в соревнованиях по греко-римской борьбе (вес до 87 кг) украинец одолел поляка Аркадиуша Кулинича.

Этот поединок стал для 33-летнего Беленюка последним в карьере.

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