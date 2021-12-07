Олимпийский чемпион вспомнил, как ему предлагали сменить гражданство.

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк прокомментировал решение чемпиона Европы по греко-римской борьбе Семена Новикова сменить гражданство на болгарское.

Об этом Беленюк написал на своей странице в Facebook.

Он вспомнил, что ему также предлагали сменить гражданство:

"В этой жизни каждый сам выбирает свой путь! Мне в свое время тоже предлагали выступать за разные страны: Болгария, Россия, Китай, даже Руанда, самое экзотическое предложение было выступать за аннексированный агрессором украинский Крым! Мотивировали большими "компенсациями" за сам переход и ежемесячной зарплатой, безумными призовыми за победы на международном уровне!".

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Беленюк подчеркнул, что есть вещи, которые нельзя купить за деньги:

"Единственное, что понял тогда, что есть вещи, которые не покупаются за деньги, а это чувствовать себя своим, возвращаясь с соревнований! Уверен, принимать поздравления на Родине - особое удовольствие. Не знаю как у кого, а я наслаждаюсь в этот момент! Тем не менее, желаю Семену удачи в новой для него сборной!".

Также он предположил, что может встретиться с Новиковым на Олимпиаде-2024:

"Кто знает, возможно еще встретимся в Париже".

Семен Новиков: чем он известен

В феврале 2020 года Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы в Риме, разгромив в финальном поединке венгра Виктора Лоринца (того самого, которого Жан Беленюк поборол в финале Олимпиады).

Также Семен является двукратным чемпионом мира U-23. Он стал первым украинцем, которому покорилась эта вершина.

На Олимпиаду в Токио Новиков не поехал, так как выступает в одной весовой категории с Беленюком, который в итоге стал олимпийским чемпионом. Беленюк завоевал олимпийскую лицензию еще на чемпионате мира-2019. После победы на чемпионате Европы Новиков заявлял, что хотел бы поехать на Олимпийские игры, а также не раз говорил, что хотел бы провести очную схватку с Беленюком за право выступить в Токио, считая существующую систему отбора несправедливой.

Автор: Антон Дударь