Семен Новиков получил болгарский паспорт и больше не будет выступать за Украину.

Борец греко-римского стиля Семен Новиков сменил гражданство - он получил болгарский паспорт.

Об этом сообщает болгарский портал focus-news.net.

Источник отмечает, что Новиков уже получил паспорт гражданина Болгарии и со следующего сезона сможет выступать за сборную этой страны.

В связи с травмой плеча, пока неясно, когда именно 23-летний спортсмен сможет дебютировать за болгарскую сборную.

Публикацию о том, что Новиков сменил гражданство, на своей странице в Facebook распространил олимпийский чемпион Жан Беленюк. Он пожелал Новикову, который выступает в той же весовой категории, удачи в новой сборной.

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Семен Новиков: чем он известен

В феврале 2020 года Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы в Риме, разгромив в финальном поединке венгра Виктора Лоринца (того самого, которого Жан Беленюк поборол в финале Олимпиады).

Также Семен является двукратным чемпионом мира U-23. Он стал первым украинцем, которому покорилась эта вершина.

На Олимпиаду в Токио Новиков не поехал, так как выступает в одной весовой категории с Беленюком, который в итоге стал олимпийским чемпионом. Беленюк завоевал олимпийскую лицензию еще на чемпионате мира-2019. После победы на чемпионате Европы Новиков заявлял, что хотел бы поехать на Олимпийские игры, а также не раз говорил, что хотел бы провести очную схватку с Беленюком за право выступить в Токио, считая существующую систему отбора несправедливой.

Автор: Антон Дударь