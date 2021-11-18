Семен Новиков не знает, останется ли он в сборной Украины.

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков прокомментировал информацию, что он якобы будет выступать за сборную Болгарии.

Его цитирует Суспільне: Спорт.

По словам Семена, слухи о том, что он сменил гражданство не соответствует действительности.

"У меня только один вопрос: когда я говорю о чем-то, заявляю - то так оно и есть. А когда кто-то пишет, что у меня есть гражданство и прочее - не знаю, откуда они это берут", - отметил Новиков.

Также Семен добавил:

"Пока я не знаю, останусь ли в украинской сборной. Есть предложения разные, если меня устроит - почему и нет. Просто дело в том, что всем СМИ интересна моя смена гражданства. Но почему-то никому не интересно, почему я не боролся на чемпионате мира. Или же почему не тренируюсь уже два месяца. Публиковал же в интернете, что была травма. Никому не интересно, что за травма, почему и как возникла. А вот переход спортсмена в другую страну - это уже интереснее", - возмущенно пояснил Новиков.

Семен Новиков: чем он известен

В феврале 2020 года Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы в Риме, разгромив в финальном поединке венгра Виктора Лоринца (того самого, которого Жан Беленюк поборол в финале Олимпиады).

Также Семен является двукратным чемпионом мира U-23. Он стал первым украинцем, которому покорилась эта вершина.

Весной 2020 года Новиков и Беленюк конкурировали за право представлять Украину на Олимпиаде в Токио. Новиков, по слухам СМИ, обиделся, что не его отправили в Токио и теперь размышляет над сменой гражданства.

Автор: Артем Будрин