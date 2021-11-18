Греко-римский борец Семен Новиков покинет Украину ради Болгарии.

Чемпион Европы-2020, украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков сменил спортивное гражданство.

Такую информацию получил XSPORT из собственных источников.

Теперь Семен будет защищать цвета сборной Болгарии.

Весной 2020 года Новиков и Жан Беленюк конкурировали за право представлять Украину на Олимпиаде в Токио. Семен считал, что нужно провести очный поединок между ним и Беленюком, но тренеры решили без колебаний отправить нардепа-борца в Токио, и тот не подвел: выиграл золотую медаль.

Новиков обиделся, что не его отправили в Токио и сменил гражданство.

Семен Новиков: чем он известен

В феврале 2020 года Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы в Риме, разгромив в финальном поединке венгра Виктора Лоринца (того самого, которого Беленюк поборол в финале Олимпиады).

Также Семен является двукратным чемпионом мира U-23. Он стал первым украинцем, которому покорилась эта вершина.

Автор: Артем Будрин