Жан Беленюк решил сделать доброе дело.

Жан Беленюк, который от Украины стал единственным олимпийским чемпионом в Токио-2020, решил расстаться со своей золотой медалью.

Об этом 30-летний спортсмен сделал соответствующее сообщение в Instagram.

"Друзья, хочу сделать доброе дело! Многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она - честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины!", - написал Беленюк.

"Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные средства передать на благотворительную помощь больным детям!", - напечатал послание Жан.

Напомним, что польская легкоатлетка Мария Андрейчик продала свою серебряную медаль, но покупатель вернул ей награду, а средства все равно пошли на лечение больного мальчика.

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Жан Беленюк: победа на Олимпиаде и высказывания после Игр

Борец греко-римского стиля завоевал единственную золотую медаль для Украины в Токио.

После возвращения с Олимпиады Беленюк отчитался за Олимпиаду, заявив, что на Играх должно быть "меньше работников министерства, а больше тренеров". Также он разнес чиновников за отдых во время поездок на Олимпиады.

Кроме того, Беленюк не остался в стороне от конфликта вокруг Ярославы Магучих. Он заступился за украинскую легкоатлетку.

Автор: Артем Будрин