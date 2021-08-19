Польская легкоатлетка Мария Андрейчик, которая завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио в метании копья, выставила награду на аукцион, чтобы помочь больному ребенку.
Андрейчик сказала, что вырученные деньги будут направлены на операцию на сердце для 8-месячного польского мальчика Милоша.
"Настоящая ценность этой медали навсегда останется у меня в сердце. Сама же награда - это просто вещь, но она может сильно помочь другим людям вместо того, чтобы пылиться на полке в шкафу", - объяснила свое решение Андрейчик.
На своей странице в Instagram спортсменка сообщила, что медаль приобрела сеть польских супермаркетов Zabka. За награду заплатили 125 тысяч долларов. Эта сумма покроет половину расходов на операцию.
Читайте такжеОлимпиада в Токио: украинцы выиграли больше "золота" для других стран, чем для себя
Теперь же, как сообщает cbcnews.com, стало известно, что покупатель вернул медаль спортсменке.
"Мы были тронуты красивым и чрезвычайно благородным жестом нашей спортсменки, поэтому мы решили поддержать сбор средств для Милоша. Мы также решили, что серебряная медаль останется у госпожи Марии", - сообщили в компании.