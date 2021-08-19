Медаль Марии Андрейчик купили за солидную сумму, а затем вернули ее спортсменке.

Польская легкоатлетка Мария Андрейчик, которая завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио в метании копья, выставила награду на аукцион, чтобы помочь больному ребенку.

Андрейчик сказала, что вырученные деньги будут направлены на операцию на сердце для 8-месячного польского мальчика Милоша.

"Настоящая ценность этой медали навсегда останется у меня в сердце. Сама же награда - это просто вещь, но она может сильно помочь другим людям вместо того, чтобы пылиться на полке в шкафу", - объяснила свое решение Андрейчик.

На своей странице в Instagram спортсменка сообщила, что медаль приобрела сеть польских супермаркетов Zabka. За награду заплатили 125 тысяч долларов. Эта сумма покроет половину расходов на операцию.

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Теперь же, как сообщает cbcnews.com, стало известно, что покупатель вернул медаль спортсменке.

"Мы были тронуты красивым и чрезвычайно благородным жестом нашей спортсменки, поэтому мы решили поддержать сбор средств для Милоша. Мы также решили, что серебряная медаль останется у госпожи Марии", - сообщили в компании.

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Автор: Антон Дударь