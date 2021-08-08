8 августа завершились тридцать вторые летние Олимпийские игры. В Токио состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады-2020.
Флаг Украины несла Людмила Лузан, дважды ставшая призером Игр в Токио.
На нынешних соревнованиях Украина завоевала столько же наград, как и в Лондоне-2012. Правда, это не помогло нашей сборной избежать антирекорда.
Фотографии с церемонии закрытия Олимпиады-2020
Олимпиада-2020: главное
Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
На Олимпийских играх разыграли 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.