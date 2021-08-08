Церемония закрытия Олимпиады-2020 / фото REUTERS

8 августа завершились тридцать вторые летние Олимпийские игры. В Токио состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады-2020.

Флаг Украины несла Людмила Лузан, дважды ставшая призером Игр в Токио.

На нынешних соревнованиях Украина завоевала столько же наград, как и в Лондоне-2012. Правда, это не помогло нашей сборной избежать антирекорда.

Фотографии с церемонии закрытия Олимпиады-2020

Олимпиада-2020: главное

  • Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

  • Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

  • На Олимпийских играх разыграли 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Автор: Артем Будрин