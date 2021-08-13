Нардеп и олимпийский чемпион обрушился с критикой на отечественных спортивных функционеров.

Нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк раскритиковал украинских спортивных чиновников, которые используют поездки на международные спортивные соревнования для собственных развлечений.

Свое заявление Беленюк сделал в эфире канала "Украина 24", комментируя скандал, когда спортсменку из Украины оставили на Олимпийских играх в Токио без тренера.

Он напомнил, что отправил по данному факту обращение в Министерство молодежи и спорта для выяснения состава делегаций чиновников и функционала каждого делегата.

"У нас, к сожалению, есть дурная привычка, когда некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность за бюджетные средства поехать в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть и не ставят в приоритет потребности спортсменов", - заявил олимпийский чемпион.

Читайте такжеОтветил на претензию Беленюка: Гутцайт рассказал, сколько чиновников летало на Олимпиаду в Токио

Аналогичная ситуация, по его словам, произошла на Олимпиаде в Токио, когда украинскую спортсменку не услышали и не взяли на соревнования ее тренера.

"В данной ситуации она заняла 5-е место, мы будем разбираться в ситуации. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, ее не услышал, к сожалению, и мы все увидели эту эмоциональную речь со слезами", - отметил спортсмен.

Скандал из-за отсутствия тренера украинской спортсменки на Олимпиаде

Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко после своего выступления в Токио, где она заняла пятое место, расплакалась во время интервью и заявила, что могла бы выступить лучше, если бы на Олимпиаду взяли ее личного тренера.

Министр Вадим Гутцайт объяснил, что на 100% спортсменов, согласно требованию МОК, можно включить всего 50% персонала: личных тренеров, врачей, массажистов и психологов. Кто войдет в списки - решает федерация по каждому виду спорта. "Федерация легкой атлетики на исполкоме решила, сколько тренеров и кто из них едет. Обязательно спортсмены из топ-10 мирового рейтинга будут обеспечены всем необходимым: всеми врачами, тренерами, массажистами", - рассказал Гутцайт. Так как Килипко не входила в топ-10 рейтинга, ее тренера не взяли.

Автор: Юрий Годован