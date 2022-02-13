Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступил с призывом к миру во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины опубликовала соответствующий пост на официальной странице в Фейсбуке.
"Олимпийцы Украины – за мир ради мира! Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единогласный призыв к миру.
Находясь за тысячи километров от родины, мысленно мы с нашими родными и близкими. Олимпийские игры всегда объединяли людей и несли идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее.
Олимпийское перемирие, которое объявляется перед каждой Олимпиадой и принимается Генеральной ассамблеей ООН, является свидетельством силы единства государств ради идеалов мира.
Мы убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться сильнейшие, лучшие, самые успешные", – говорится в сообщении НОК Украины.
Напомним, накануне после своего предпоследнего заезда на Олимпиаде-2022 в Пекине украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат с лозунгом "Нет войне в Украине".
В России сразу же подняли шум с требованием наказать украинского спортсмена, мотивируя это тем, что он нарушил регламент МОК. Однако, следует отметить, что Международный Олимпийский комитет встал на сторону Гераскевича, опубликовав официальное заявление, в котором сказано, что украинец не нарушил правил, а его плакат был призывов к миру.
Олимпиада-2022: главное
- Результаты украинцев за 12 февраля здесь.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.