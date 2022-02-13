Олимпийцы, представляющие Украину на ОИ-2022 в Пекине, вместе с родной страной единогласно призывают к миру.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступил с призывом к миру во время зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины опубликовала соответствующий пост на официальной странице в Фейсбуке.

"Олимпийцы Украины – за мир ради мира! Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единогласный призыв к миру.

Находясь за тысячи километров от родины, мысленно мы с нашими родными и близкими. Олимпийские игры всегда объединяли людей и несли идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее.

Олимпийское перемирие, которое объявляется перед каждой Олимпиадой и принимается Генеральной ассамблеей ООН, является свидетельством силы единства государств ради идеалов мира.

Мы убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться сильнейшие, лучшие, самые успешные", – говорится в сообщении НОК Украины.

Напомним, накануне после своего предпоследнего заезда на Олимпиаде-2022 в Пекине украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат с лозунгом "Нет войне в Украине".

В России сразу же подняли шум с требованием наказать украинского спортсмена, мотивируя это тем, что он нарушил регламент МОК. Однако, следует отметить, что Международный Олимпийский комитет встал на сторону Гераскевича, опубликовав официальное заявление, в котором сказано, что украинец не нарушил правил, а его плакат был призывов к миру.

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