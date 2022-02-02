До начала зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине остались считанные дни.
УНИАН рассказывает, где можно в Украине смотреть престижные спортивные соревнования.
Олимпиаду-2022 покажет Национальная телекомпания Украины "Суспільне" и каналы Eurosport.
Телеканал "UA: Перший" покажет прямые трансляции Игр прямо из столицы Китая. Также следить за соревнованиями можно на сайте "Суспільне Спорт". Медиасервисы MEGOGO и OLL.TV также будут транслировать Олимпиаду (именно подписки на эти сервисы позволяют смотреть каналы Eurosport).
Соревнования в Пекине стартуют в 03:00 по киевскому времени и ориентировочно продолжаются до 17:00.
Олимпиада началась 2 февраля, но это квалификационные этапы в некоторых видах спорта, на которых медали еще не разыгрываются. 4 февраля пройдет торжественная церемония открытия, а завершатся игры 20 февраля.
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Олимпиада-2022: что нужно знать
- Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
- Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
- Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Украина на зимних Олимпийских играх: главное
- Всего за годы независимости Украина добыла на зимних Играх 8 медалей: 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые.
- В 2002 и 2010 годах сборная возвращалась с соревнований без наград.
- На прошлой Олимпиаде у нас была только одна награда - "золото" в лыжной акробатике от Александра Абраменко.