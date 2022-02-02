Соревнования уже начались.

До начала зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине остались считанные дни.

УНИАН рассказывает, где можно в Украине смотреть престижные спортивные соревнования.

Олимпиаду-2022 покажет Национальная телекомпания Украины "Суспільне" и каналы Eurosport.

Телеканал "UA: Перший" покажет прямые трансляции Игр прямо из столицы Китая. Также следить за соревнованиями можно на сайте "Суспільне Спорт". Медиасервисы MEGOGO и OLL.TV также будут транслировать Олимпиаду (именно подписки на эти сервисы позволяют смотреть каналы Eurosport).

Соревнования в Пекине стартуют в 03:00 по киевскому времени и ориентировочно продолжаются до 17:00.

Олимпиада началась 2 февраля, но это квалификационные этапы в некоторых видах спорта, на которых медали еще не разыгрываются. 4 февраля пройдет торжественная церемония открытия, а завершатся игры 20 февраля.

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Олимпиада-2022: что нужно знать

Одну из стран МОК отстранил от соревнований.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Украина на зимних Олимпийских играх: главное