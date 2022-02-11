Владислав Гераскевич продемонстрировал плакат "Нет войне в Украине".

В пятницу, 11 февраля, украинский спортсмен Владислав Гераскевич после одного из заездов мужского скелетона на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине продемонстрировал плакат "No war in Ukraine" (Нет войне в Украине).

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением и объявил свою позицию по этому поводу.

В пресс-службе МОК заявили, что Гераскевич не будет наказан за этот поступок, поскольку украинец показал плакат с призывом сохранить мир в Украине.

"Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт", - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Исходя из этого решения следует, что, в МОК посчитали, что поступок Гераскевича не нарушает 50-ю статью Олимпийской хартии, согласно которой на Олимпиадах запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.

Сообщается, что в рекомендациях МОК не указаны конкретные наказания за нарушение 50-й статьи хартии, а каждый случай оценивается индивидуально на основе факторов, включая "степень нарушения" и наличие жалобы на событие со стороны другого спортсмена.

Свой поступок прокомментировал и сам Владислав Гераскевич. В комментарии "UA: Перший" спортсмен объяснил, почему продемонстрировал плакат и признался, что не боялся дисквалификации из-за своего поступка.

"Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны. Я тоже нормальный человек и не хочу войны. Хочу мира в своей стране, хочу мира над своей головой. Не хочу, чтобы люди погибали в результате войны", - сказал Гераскевич.

Отметим, что в третьей квалификационной попытке Гераскевич стал 17-м со временем 3.04.83 с и вышел в финальный заезд, где с результатом 4:06.28 с занял 18-е место.

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