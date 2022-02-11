Владислав Гераскевич показал плакат после финиша.

В пятницу, 11 февраля, украинский спортсмен Владислав Гераскевич вышел в финальный раунд мужского скелетона на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В третьем заезде украинец финишировал со временем 3:04.83, что позволило ему занять 17-е место и выйти в заключительный раунд соревнований.

После третьей квалификационной попытки Гераскевич продемонстрировал плакат "No war in Ukraine" (Нет войне в Украине). 22-летний спортсмен повернулся к телекамерам и фотообъективам в разные стороны, чтобы все могли рассмотреть надпись.

Международный олимпийский комитет (МОК) не приветствует подобные действия, стараясь избавить спорт от политики. Теоретически Гераскевичу за его поступок грозит наказание.

Добавим, что Гераскевич является лучшим скелетонистом Украины и призером различных международных турниров.

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