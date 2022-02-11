Владислав Гераскевич / фото REUTERS

В пятницу, 11 февраля, украинский спортсмен Владислав Гераскевич вышел в финальный раунд мужского скелетона на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В третьем заезде украинец финишировал со временем 3:04.83, что позволило ему занять 17-е место и выйти в заключительный раунд соревнований.

После третьей квалификационной попытки Гераскевич продемонстрировал плакат "No war in Ukraine" (Нет войне в Украине). 22-летний спортсмен повернулся к телекамерам и фотообъективам в разные стороны, чтобы все могли рассмотреть надпись.

Скриншот с видео

Международный олимпийский комитет (МОК) не приветствует подобные действия, стараясь избавить спорт от политики. Теоретически Гераскевичу за его поступок грозит наказание.

Добавим, что Гераскевич является лучшим скелетонистом Украины и призером различных международных турниров.

Олимпиада-2022: главное

  • Результаты украинцев за 10 февраля здесь.
  • Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
  • Украину представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах.