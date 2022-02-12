Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов резко негативно высказался о поступке украинца.

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов крайне негативно высказался о поступке украинского секелетониста Владислава Гераскевича, который после одного из заездов на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине продемонстрировал плакат "No War in Ukraine" ("Нет войне в Украине").

Комментируя этот эпизод Милонов заявил, что молодого украинца должны отстранить от выступлений на Олимпийских играх-2022. Российский депутат считает, что зрители смотрят Олимпиаду ради спорта, а не "чтобы оценивать оскорбительные или не оскорбительные заявления".

"Мне кажется, что украинский спортсмен послушал очередной бред Зеленского и испугался чего-то. Спорт должен быть вне политики! Конечно, его надо отстранить от Олимпиады, потому что он нарушил жесткое правило проведения Олимпийских игр. Делайте свои заявления где угодно, но не там, где проводятся спортивные мероприятия, и спортсмены соревнуются не по политическому принципу, а по спортивному", - приводит слова Милонова Metaratings.ru.

Напомним, украинский спортсмен Владислав Гераскевич после третьей квалификационной попытки в скелетоне вышел на трассу и продемонстрировал плакат "No war in Ukraine" ("Нет войне в Украине"). 22-летний киевлянин повернулся к телекамерам и фотообъективам в разные стороны, чтобы все могли рассмотреть надпись.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на акцию Гераскевича и официально заявили, что украинский спортсмен не будет наказан, поскольку демонстрировал плакат с призывом сохранить мир в Украине.

Скелетонист Гераскевич признался, что он не боялся наказания со стороны МОК. Спортсмен заявил, что он боится войны и хочет мира в Украине, а также подчеркнул, что не считает свою акцию политической.

"Я за мир в стране, никто не хочет войны. Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция. Я уважаю российских скелетонистов как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире", – цитирует Гераскевича Sport24.

Добавим, что Гераскевич является лучшим скелетонистом Украины и призером различных международных турниров.

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