Тоби Амусан завоевала золото в соревнованиях по бегу на 100 метров с барьерами.

Нигерийская спортсменка Тоби Амусан одержала победу в соревнованиях по бегу на 100 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине. Бегунья дважды за вечер превзошла мировой рекорд.

В полуфинале спортсменка пробежала дистанцию за 12,12 секунды и установила новый мировой рекорд в дисциплине. Амусан превзошла предыдущий лучший результат, который установила американка Кендри Гаррисон в 2016 году в Лондоне на 0,08 секунды.

В финале нигерийская атлетка финишировала первой с результатом 12,06 с, но из-за благоприятного ветра этот результат не стал мировым рекордом.

Второе место в забеге заняла ямайка Британи Андерсон. Тройку призеров замкнула бегунья из Пуэрто-Рико Жасмин Камачо-Куинн.

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 100 метров с барьерами. Женщины

Тоби Амусан (Нигерия) - 12,06 сек

Британи Андерсон (Ямайка) - 12,23 сек

Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) - 12,23 сек

Добавим, что 25-летняя Тоби Амусан стала первой нигерийской чемпионкой мира по легкой атлетике.

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике проходит в американском Юджине (Орегон) с 15 по 25 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что мировой рекорд в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике установил швед Арман Дюплантис.

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