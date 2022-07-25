22-летний Арман Дюплантис показал результат 6,21 м.

В американском Юджине подошел к концу чемпионат мира по легкой атлетике. В последний день соревнований очередной мировой рекорд установил швед Арман Дюплантис в прыжках с шестом.

22-летний швед показал результат 6,21 м и установил новый мировой рекорд на открытом воздухе. Предыдущий рекорд также принадлежал Дюплантису и составлял 6,16 м.

Отметим, что традиционно Дюплантис соревновался в секторе сам с собою. Основные его преследователи не смогли покорить даже шестиметровую планку.

Серебряную медаль завоевал американец Кристофер Нильсен который по сумме попыток опередил филиппинца Эрнеста Джона Обиена. Оба атлета взяли 5,94м.

Видео рекордного прыжка Армана Дюплантиса:

После соревнований Арман Дюплантис прокомментировал свой успех:

"Это была медаль, которой мне не хватало. Обычно подсознательно я всегда думаю о мировом рекорде, но сегодня я был сосредоточен на победе", - приводит слова Дюплантиса пресс-служба World Athletics.

Напомним, Дюплантису также принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении - 6,20 м. Он установил его в марте 2022 года на чемпионате мира в Белграде.

22-летний Дюплантис – олимпийский чемпион Токио-2020, чемпион мира-2022 и серебряный призер ЧМ-2019.

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