Легендарный теннисист поблагодарил своих поклонников за поддержку втечение всей его карьеры.

Рафаэль Надаль завершил карьеру после проигрыша вместе с командой Испании в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Надаль проиграл теннисисту сборной Нидерландов Ботику ван де Зандшульпу в двух сетах со счетом 6-4, 6-4.

Напомним, в начале октября Надаль анонсировал, что завершит карьеру после выступленй в финале Кубка Дэвиса.

Видео дня

Надалю 38 лет и в посление годы его мучили травмы из-за которых он пропустил Открытый чемпионат Франции-2023. Также Надаль проиграл Новаку Джоковичу во втором раунде олимпийского теннисного турнира, пишет Би-би-си.

После матча в Малаге прошла церемония прощания Надаля с профессиональным теннисом. Зрители скандировали "Рафа, Рафа!", в ответ теннисист обратился к поклонникам.

"20 лет моей карьеры вы поддерживали меня в хорошие времена, а в плохие заставляли меня не прекращать играть. На самом деле никто не хочет, чтобы наступали такие моменты. Мне вовсе не надоело играть в теннис, но мое тело больше этого не хочет, и с этим приходится смириться", - сказал легенда тенниса.

Когда Надаль вышел на подиум, зрители, среди которых была и семья спортсмена, встали и приветствовали его аплодисментами. После выступления Надаль некоторое время смотрел корт, едва сдерживая слезы, а вот его семья не смогла сдержать эмоций.

Затем был показан видеоролик с кадрами его профессиональной карьеры и приветствиями от Роджера Федерера, Новака Джоковича, Серены Уильям и Энди Марри. К нему также обратились экс-футболисты Дэвид Бекхэм, Андрес Иниеста, Рауль и игрок в гольф Серхио Гарсия.

Карьера Надаля

Он стал профессионалом в 15 лет, а в 18 лет помог Испании выиграть Кубок Дэвиса. Тогда в 2004 году Надаль победил вторую ракетку мирового рейтинга Энди Роддика. А уже в 2005 году он взял золото на Открытом чемпионате Франции.

В целом, с 2005 по 2014 год спортсмен выиграл девять из 10 титулов "Ролан Гаррос", а затем пять из шести в период с 2017 по 2022 год.

На Открытом чемпионате США он побеждал 4 раза, также дважды становился победителем Уимблдона и один раз - победителем Открытого чемпионата Австралии.

На Олимпийских играх он завоевал как личные золотые медали, так и в парном разряде.

Вас также могут заинтересовать новости: