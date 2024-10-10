Об этом он сказал в своем прощальном видео.

Легендарный теннисист, 22-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль завершит свою карьеру в конце этого сезона. Об этом сообщает BBC Sport.

В издании отметили, что 38-летний спортсмен последний раз выступит за Испанию на финале Кубка Девиза, который состоится в Малаге в ноябре.

"Я здесь, чтобы сообщить вам, что ухожу из профессионального тенниса. Реальность такова, что это были тяжелые годы, особенно последние два. Я не думаю, что смогу играть без ограничений", - подчеркнул он в своем видеообращении.

Видео дня

Рафаэль Надаль - что известно о теннисисте

Испанский теннисист начал свою профессиональную карьеру в 2001 году. Ему удалось победить в более 1000 матчах и завоевать 92 титула ATP.

Также Рафаэль побеждал 22 раза на турнирах Большого шлема, что является вторым результатом в истории тенниса среди мужчин. Также спортсмен 14 раз выигрывал открытый чемпионат Франции по теннису "Ролан Гаррос", что стало рекордом.

Кроме того, Надаль получил два олимпийских золота - в одиночном разряде в 2008 году и в паре в 2016, а также четыре раза выигрывал Кубок Дэвиса.

Последние новости о теннисе

Как писал УНИАН, 6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченюк вместе с латвийкой Еленой Остапенко выиграли финальный матч на US Open. В частности спортсменкам удалось обыграть французско-китайский тандем Младенович/Чжан (6:4, 6:3).

Также сообщалось, что в июле легендарный теннисист Энди Маррей заявил о завершении своей карьеры. Тогда он отмечал, что Олимпиада-2024 станет последним турниром в его профессиональном пути.

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