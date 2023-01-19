36-летний испанец не смог победить Маккензи МакДональда во втором раунде турнира.

В среду, 18 января, в рамках второго раунда турнира серии "Большого Шлема" Australian Open-2023 вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сенсационно проиграл американцу Маккензи МакДональду.

В своих социальных сетях 36-летний испанец прокомментировал свой вылет из турнира и поблагодарил фанатов за поддержку.

"Не тот результат, которого я хотел. Я бы с удовольствием продолжил здесь свой путь, но в этот день это было невозможно. Макккензи МакДональд сыграл на великолепном уровне и я желаю ему всего наилучшего на остаток турнира.

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Мне всегда приятно играть в Австралии. Большое спасибо всем за поддержку и прекрасные моменты, которые я прожил здесь благодаря вам. Грустно покидать этот замечательный турнир так рано. Еще раз большое спасибо всем: фанатам, организаторам, восхитительной публике. Спасибо, Мельбурн", - написал Надаль.

Рафаэль Надаль проиграл американцу Маккензи Макдональду все три сета - 4:6, 4:6, 5:7. Сообщалось, что у испанца возникли проблемы со здоровьем, что повлияло на его игру.

Добавим, что Надаль сложил полномочия действующего победителя Australian Open. В прошлом году испанец в финале победил россиянина Даниила Медведева.

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