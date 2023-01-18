Рафаэль Надаль проиграл американцу Маккензи Макдональду.

В среду, 18 января, состоялись матчи второго круга мужского одиночного разряда на первом в сезоне турнире серии "Большого Шлема" - Australian Open-2023.

Главной сенсацией дня и, вероятно, всего турнира, стал вылет второй ракетки мира и действующего победителя Открытого чемпионата Австралии Рафаэля Надаля.

36-летний испанец в трех сетах проиграл американцу Маккензи Макдональду.

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Матч продлился 2 часа и 26 минут. За это время испанец совершил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейкпоинтов. В свою очередь Маккензи сделал 14 подач навылет, 2 двойные и отыграл 5 брейков из 8.

Australian Open-2023. Второй раунд

Рафаэль Надаль (Испания) - Маккензи Макдональд (США) - 4:6, 4:6, 5:7

Стоит отметить, что во время матча у Надая возникли проблемы со здоровьем. Рафаэль во втором сете травмировал бедро и был вынужден взять медицинскую паузу. Испанский теннисист нашел силы продолжить поединок, однако выиграть хотя бы сет уже не сумел.

Таким образом, Надаль сложил полномочия действующего победителя Australian Open. В прошлом году испанец в финале победил россиянина Даниила Медведева.

Добавим, что это первый случай за четыре года, когда действующий победитель Открытого чемпионата Австралии потерпел поражение на турнире. На AO-2019 Роджер Федерер в четвертом круге проиграл Стефаносу Циципасу. После этого действующие чемпионы не проигрывали: в 2020 и 2021 годах Новак Джокович успешно проводил защиту титула, а в 2022-м его не пустили в страну, так что турнир проходил без действующего победителя.

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